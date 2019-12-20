В Киеве в бандиты уже набирают по объявлению на столбе в центре города

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На улице Саксаганского в Киеве уже неделю на электроопоре висит объявление о приеме в… бандиты. Его разместили на видном месте, на высоте двух метров, недалеко от пересечения с улицей Большой Васильковской. Начинается оно словами: "Нужны пацаны для бандитизма". Также там указан и контактный номер телефона. Автор объявления о приеме в бандиты утверждает, что таких бумажек расклеено достаточно много по городу.

"Да, объявления расклеил я. Желающие есть. Такие пацаны всегда нужны. Каждый занимается тем, что ему дано судьбой... Это неотъемлемая часть преступного мира. Да, мы зарабатываем деньги, и никто никого не разводит. Хочешь – иди, а хочешь – не иди", – сказал нам мужчина, который разместил объявление.

Кстати, текст заканчивается словами, что "несоответствующих и засланных" ждет "жестокая смерть". По тону разговора мужчина не боится ответственности за расклеенные по городу объявления, а его речь по телефону сопровождается нецензурной лексикой.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Живу в районе этой улицы. И меня шокировало такое объявление. Так все прозаично: объявление по поиску бандитов. Интересно, куда смотрит местная полиция и почему никто не применяет меры? Ну, хотя бы отодрать это объявление от столба", – говорит киевлянка Оксана Соколова.

В полиции Киева рекомендуют обращаться к ним с заявлением.

"Если вы заметили такое объявление, то вы как ответственный гражданин можете обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением. После того, как документ зарегистрируют, его обязательно рассмотрят и дадут соответствующую оценку, а именно: есть ли в данном объявлении признаки уголовного правонарушения", – пояснили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Напомним, согласно отчету полиции за 2019 год, всего в столице фиксируется 158 преступлений на 10 000 населения.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция задержала организатора преступной группировки, которую подозревают в 18 нападениях.

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