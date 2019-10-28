В Киеве в больнице скорой помощи вспыхнул пожар: появились фото и видео

В Киеве в больнице скорой помощи на улице Братиславской произошел пожар. Об этом сообщает "Информатор".

О пожаре спасателям сообщили сегодня, 28 октября, около 13:30. Как выяснилось, пламя охватило здание приемного отделения – горела мебель в одном из кабинетов. В 14:05 спасателям удалось локализовать пожар, в 14:30 его уже ликвидировали.

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Как сообщили на месте сотрудники больницы, пострадавших нет. Это подтвердили и в ГСЧС. Во время тушения пожара с помощью автолестницы спасли троих, еще 45 человек эвакуировали из помещения.

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Напомним, сегодня ночью в киевском Гидропарке ночью в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор.

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