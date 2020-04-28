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В Киеве в дрейфующей лодке нашли мертвого мужчину

28 апреля, 14:11

Александр Марущак

Правоохранители не называют возраст мужчины и чем он занимался

В Оболонском районе Киева обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением головы. Тело находилось в резиновой лодке в Днепре, которую заметили на воде сотрудники полиции.

В отделе полиции речного порта Киева нам подтвердили факт обнаружения лодки с телом мертвого мужчины, но детали рассказать отказались, отправив за комментариями в пресс-службу ГУ НП Киева.

Там сайту "Сегодня" сообщили, что действительно обнаружена лодка с мертвым мужчиной на Днепре.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Тело мужчины в лодке было обнаружен сегодня утром. Пока мы не можем сообщить детали происшествия, они как раз выясняются", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Правоохранители не называют возраст мужчины и чем он занимался.

По информации источников в правоохранительных органах, одна из версий гибели мужчины – самоубийство.

"На вид мужчине около 50 лет. В лодке была обнаружена предсмертная записка", – сообщил нам источник.

Других деталей ЧП, в том числе, было ли в лодке оружие, правоохранители не называют.

Ранее сообщалось, что моторная лодка врезалась в яхту на Днепре, в результате чего погиб человек.

Также мы писали о плавающем в Днепре лимузине.

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Киев гибель мужчина

Источник: Сегодня

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