В Киеве в ДТП перевернулась легковушка

О пострадавших не сообщается

Фото: Киев Оперативный

В Киеве на перекрестке улиц Мартовской и Каунасской произошло ДТП при участии внедорожника Mercedes и автомобиля Lada. Об этом сообщается в паблике "Киев оперативный".

"Mercedes, который двигался от Соборности, не уступил дорогу Lada, которая ехала по главной. В результате этого произошло столкновение и легковушка Lada оказался на крыше. Сразу после этого внедорожник с места ДТП скрылся, оставив свой номерной знак", – говорится в сообщении.

Фото: Сегодня

О пострадавших не сообщается.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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