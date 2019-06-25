Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве в ДТП перевернулась легковушка

25 июня, 15:53

О пострадавших не сообщается

Фото: Киев Оперативный

В Киеве на перекрестке улиц Мартовской и Каунасской  произошло ДТП при участии внедорожника Mercedes и автомобиля Lada. Об этом сообщается в паблике "Киев оперативный".

"Mercedes, который двигался от Соборности, не уступил дорогу Lada, которая ехала по главной. В результате этого произошло столкновение и легковушка Lada оказался на крыше. Сразу после этого внедорожник с места ДТП скрылся, оставив свой номерной знак", – говорится в сообщении.

Фото: Сегодня

О пострадавших не сообщается.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ДТП, lada

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве в ДТП перевернулась легковушка". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Донецкой области: столкнулись мотоцикл и легковушка

Сегодня, 13:51

От полученных травм мотоциклист скончался в больнице

Дело о страшном ДТП в центре Харькова: суд возобновил расследование действий экспертов

Сегодня, 13:06

Адвокат обжаловал закрытие уголовного производства

В Харькове неизвестный сбил пешехода и сбежал с места аварии

Сегодня, 12:42

Копы разыскивают беглеца и выясняют обстоятельства происшествия

В Одесской области столкнулись грузовик и микроавтобус: семеро пострадавших

Сегодня, 11:24

Жуткая авария произошла на трассе Киев – Одесса

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Как определить, натуральный мед или нет?

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Реакция соцсетей на громкое заявление главы ВСУ

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Куркума спасет больные суставы

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь