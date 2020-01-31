В Киеве в ДТП погиб молодой парень: водитель скрылся (фото и видео)

Фото: kiev.informator.ua

В Голосеевском районе столицы произошло смертельное ДТП – автомобиль насмерть сбил 24-летнего парня. Водитель с места трагедии скрылся, сообщает "Информатор".

Все произошло около 19:30 30 января на улице Академика Заболотного, 219. Поскольку второго участника ДТП на месте не было, копы делали выводы, исходя из травм погибшего. Итак, предварительно парень переходил дорогу и его сбила машина. 24-летний пешеход умер до прибытия "скорой".

Отметим, что свидетелей аварии тоже пока не нашли, а на дороге остались лишь мелкие осколки стекол. Где парень переходил дорогу неизвестно, но его тело лежало в 25 метрах от "зебры".

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram