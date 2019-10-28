В Киеве в кафе произошел пожар со взрывом: появились фото и видео

На Гидропарке в Киеве ночью в кафе "Колыба" вспыхнул пожар со взрывом. Об этом сообщает "Информатор".

О пожаре спасателям сообщили сегодня, 28 октября, около 01:40. Как выяснилось, огонь вспыхнул в одной из беседок на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений. Кроме того, еще до приезда пожарных, прогремел взрыв – сдетонировал газовый баллон. Общая площадь пожара составила 50 "квадратов".

Потушить огонь спасателям удалось около 2:20. Теперь они выясняют, что стало причиной пожара. Так как кафе не работает ночью, на момент ЧП в нем не было ни посетителей, ни работников.

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина. Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше эвакуировали маму и двоих детей.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор.

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