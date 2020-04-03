В Киеве в куче пылающего мусора обнаружили двух погибших мужчин (фото)

В Киеве 3 апреля ночью произошел пожар на на открытой местности на ул. Мстислава Скрипника, 40, что в Соломенском районе столицы. Спасателей на место происшествия вызвали 3 апреля в 1:44, сообщили в ГСЧС столицы.

По прибытию было установлено, что горит мусор на площади 35 кв. м. При ликвидации пожара были обнаружены два тела мужского пола. В 1:56 пожар был локализован, а в 2:25 – ликвидирован. На месте происшествия работало 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава ГСЧС.

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Причина возникновения пожара и обстоятельства гибели людей устанавливается.

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Напомним, в Киеве утром 3 апреля, вспыхнул крупный пожар на Вацлава Гавела. Возгорание произошло в трехэтажном здании, в котором размещался арт-хостел.

Не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная", также загорелись торфяники в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное. При этом жители Троещины страдают от запаха гари. Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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