В Киеве в лоб столкнулись "Таврия" и Volkswagen, трое погибших

Смертельная авария произошла на Столичном шоссе

В Киеве в лоб столкнулись "Таврия" и Volkswagen, трое погибших //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e4/989/5c46e4989e8a1.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e4/989/5c46e4989e8a1.jpg 2019-01-22T11:41:16+02:00 Происшествия Смертельная авария произошла на Столичном шоссе

На Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария. В результате лобового столкновения двух автомобилей – "Таврия" и Volkswagen – погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Происшествие случилось утром во вторник, 22 января. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей. В ДТП погибли водители и пассажир "Таврии".

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают механизм ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Согласно статистики, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

Однако за последнюю неделю число аварий в Киеве начало расти. За семь дней общее количество ДТП выросло более чем на 40%.

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве в лоб столкнулись "Таврия" и Volkswagen, трое погибших". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...