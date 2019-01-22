В Киеве в лоб столкнулись "Таврия" и Volkswagen, трое погибших
Смертельная авария произошла на Столичном шоссе
На Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария. В результате лобового столкновения двух автомобилей – "Таврия" и Volkswagen – погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.
Происшествие случилось утром во вторник, 22 января. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей. В ДТП погибли водители и пассажир "Таврии".
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают механизм ДТП.
Напомним, ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Согласно статистики, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
Однако за последнюю неделю число аварий в Киеве начало расти. За семь дней общее количество ДТП выросло более чем на 40%.
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