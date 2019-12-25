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В Киеве в лобовом столкновении двух авто погиб человек

25 декабря, 04:22

Авария произошла с участием автомобилей Hyundai Tucson и Opel

Во вторник вечером, 24 декабря, в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, в результате аварии, которая произошла на Чапаевке погиб один человек и двое пострадали.

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Как сообщалось, результате аварии в Днепровской районе Киева, где нетрезвая женщина за рулем Mitsubishi ASX врезалась в Renault и протаранила маршрутку "Богдан", пострадали семь человек, пять из которых госпитализировали.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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Киев ДТП видео погибшие столкновение пострадавшие аварии

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