В Киеве в многоэтажке нашли тело мужчины

Труп лежал в лестничном пролете между четвертым и пятым этажами дома

Фото: kiev.informator.ua.

В Киеве в многоэтажке нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/323/ac4/5c9323ac4d3a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/323/ac4/5c9323ac4d3a2.jpg 2019-03-21T07:46:00+02:00 Происшествия Труп лежал в лестничном пролете между четвертым и пятым этажами дома

В Киеве, где недавно нашли мертвым сотрудника Администрации президента, в пятиэтажном жилом доме на улице Вышгородская, 8 обнаружили труп мужчины. Тело лежало лестничном пролете между четвертым и пятым этажами, сообщает "Информатор".

Мертвого мужчину сегодня ночью обнаружил один из жильцов дома. Парень сразу же вызвал "скорую", но прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

На вид умершему около 40 лет, его личность не установлена. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили, а причина его смерти станет известна после экспертиз. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, 11 марта на бульваре Тараса Шевченко, 46в в самом центре столицы нашли труп неизвестного мужчины.

Кроме того, ранее на улице Демеевской, 35, в Голосеевском районе Киева найден труп женщины. Тело лежало в одной из квартир на 5 этаже. Правоохранители выяснили, что в квартире регулярно собирались пьяные компании.

Также сообщалось, что в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.

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