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В Киеве в мусоропровод выбросили больную кошку

6 февраля, 12:30

У животного серьезная травма

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве неизвестные выбросили в мусоропровод больную кошку. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

По предварительным данным, у кошки Кексы старая травма спинного мозга, отсутствует чувствительность в задних лапах.

"Из этого следует что в мусоропровод ее выбросили уже больной, когда просто надоело ухаживать", – говорится в сообщении.

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Кошку отогрели и спасли, однако ей требуется лечение.

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Ранее сообщалось, что в селе Подгорцы под Киевом на мусорный полигон №5 в розовом чемодане выбросили трех щенков. Беззащитных, замерзших маленьких собак нашли работники охраны.

При этом новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Спасатели вытащили животное из канализации, в которую тот упал. Бригаду ГСЧС вызвали прохожие, услышав мяуканье из дождеприемника. Но когда один из спасателей спустился в канализацию, напуганный кот начал убегать по трубам. Тогда было решено наполнить трубу водой, с помощью пожарного рукава. Котенка сразу выбросило наружу.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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Киев кошка спасение животных

Источник: Сегодня

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