В Киеве в мусорном баке нашли младенца

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на улице Героев Севастополя, 22 напротив жилого дома в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"В ДЧ ГУНП в г. Киеве поступила информация о том, что напротив дома №22 по ул. Героев Севастополя в мусорном контейнере обнаружен труп новорожденного ребенка (ребенок с пуповиной). Труп обнаружил бомж", - говорится в сообщении.

Как пишет "Информатор", ребенок был в пакете и не подавал признаков жизни.

Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве. Так, Роман около полуночи возвращался домой и услышал звуки, доносившийся из темноты. Сначала подумал: это котенок, и когда подошел ближе, увидел сумку с младенцем. Ребенок плакал.

Также напомним, что в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе.

Также сообщалось, что в Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного.

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