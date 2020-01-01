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В Киеве в новогоднюю ночь произошла драка со стрельбой: появилось видео

1 января, 15:28

У подьезда одного из жилых домов мужчины виясняли отношения

/ Фото: Pixabay

В Киеве в нового днюю ночь произошла драка со стрельбой, в результате чего несколько человек пострадали. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"В 04:30 масштабная драка со стрельбой произошла этой ночью неподалеку станции метро "Лыбидская" – на Большой Васильковской. По нашей информации, в результате этого инцидента шесть пострадавших. Причины и подробная информация о происшествии устанавливается", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", в Патрульной полиции заявляли об отсутствии серьезных нарушений в ночь с 31 декабря на 1 января. Всего было 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины. Также были опубликованы яркие фото, как полиция несла службу в новогоднюю ночь.

Кроме того, на Новый год под Киевом дети сели за руль и попали в жесткое ДТП. В салоне находились двое десятилетних детей и еще двое немного старше. Подросток, который был за рулем, скрутил номера и скрылся в неизвестном направлении.

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Киев Новый год драка стрельба голосеевский район

Источник: Сегодня

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