В Киеве в офисе на Подоле из террариума сбежала змея

Инцидент произошел на улице Почайнинской, змею пока что не нашли

Паук победил одну из самых опасных в мире змей. Фото: Pixabay

В Киеве в офисе на Подоле из террариума сбежала змея //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f5/b14/5c78f5b141ba3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f5/b14/5c78f5b141ba3.jpg 2019-04-04T11:06:00+03:00 Происшествия Инцидент произошел на улице Почайнинской, змею пока что не нашли

В столице из террариума одного из офисов на Подоле сбежала змея. Об этом сообщает киевская Служба спасения животных.

"На улице Почайнинской в офисе оказана помощь в поисках сбежавшей из террариума змеи. К сожалению, змея не обнаружена", – говорится в сообщении.

Какая именно была змея и как ей удалось покинуть террариум, пока что не сообщается.

Также специалисты службы спасли попугая на проспекте Победы, который упал в вентиляционную систему.

Фото: киевская Служба спасения животных

Ранее пожарные в Киевской области при тушении огня на сухостое близ Бородянки спасли маленького зайчика.

Мы писали, что уличный кот разгромил магазин посуды на улице Семьи Сосниных на столичной Борщаговке.

Также в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.

Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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