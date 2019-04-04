В Киеве в офисе на Подоле из террариума сбежала змея
Инцидент произошел на улице Почайнинской, змею пока что не нашли
В столице из террариума одного из офисов на Подоле сбежала змея. Об этом сообщает киевская Служба спасения животных.
"На улице Почайнинской в офисе оказана помощь в поисках сбежавшей из террариума змеи. К сожалению, змея не обнаружена", – говорится в сообщении.
Какая именно была змея и как ей удалось покинуть террариум, пока что не сообщается.
Также специалисты службы спасли попугая на проспекте Победы, который упал в вентиляционную систему.
Фото: киевская Служба спасения животных
Ранее пожарные в Киевской области при тушении огня на сухостое близ Бородянки спасли маленького зайчика.
Мы писали, что уличный кот разгромил магазин посуды на улице Семьи Сосниных на столичной Борщаговке.
Также в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.
Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.
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