В Киеве в переходе метро мужчине стало плохо на глазах у прохожих (видео 18+)

В Киеве в подземном переходе на станции метро "Харьковская" днем во вторник, 28 января, внезапно стало плохо мужчине, вероятно, у него произошел инфаркт, и он упал. Люди, которые находились в переходе, вызвали "скорую" и бросились оказывать ему помощь, сообщают корреспонденты "Сегодня".

Прохожие и продавцы из ближайших торговых точек пытались реанимировать мужчину и около 15 минут делали ему непрямой массаж сердца, пока не приехали медики. При этом мужчина на некоторое время пришел в себя и задышал, однако потом снова потерял сознание. На данный момент реанимационные мероприятия продолжаются.

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Видео: Сегодня

По данным полиции, мужчина ударился головой после падения в вестибюле. В результате мужчину на носилках погрузили в карету скорой, он жив, но находится без сознания.

Позднее стало известно, что реанимацию прекратили. Медики констатировали смерть. Как рассказал сайту "Сегодня" один из медиков, который пытался реанимировать мужчину, – мужчина умер.

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Напомним, ранее в Харькове на узловой станции метро "Площадь Конституции" умер человек. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего другие пассажиры вынесли его на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

А в Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла девятилетняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Также возле входа на станцию метро "Нивки" осенью обнаружили труп мужчины.

Кроме того, сообщалось, что в столичной подземке женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы:

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