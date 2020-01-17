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В Киеве в пожаре погиб пенсионер: появились фото

17 января, 07:47

Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Соломенском районе Киева в квартире жилого дома вспыхнул пожар. Огонь унес жизнь 65-летнего мужчины.

Пожар, как сообщает "Информатор", начался около 22:10 16 января. На место оперативно примчались спасатели и полиция. Выяснилось, что огонь вспыхнул в комнате квартиры на седьмом этаже. Пожарные попали внутрь и локализовали пламя, но было уже поздно. В квартире нашли бездыханное тело мужчины.

Общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров, а потушили пламя в 22:40.

Выяснилось, что в огне погиб 65-летний хозяин квартиры. Точные причины возгорания и смерти еще установят, но, скорее всего, он умер от удушья дымом.

Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8, бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Киев квартиры погиб пенсионер мужчина пожары Соломенский район

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