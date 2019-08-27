В Киеве в праздничные выходные не обошлось без масштабных ДТП: фото с места аварий

В столице произошло несколько аварий: на площади Марченко и на проспекте Палладина недалеко от метро «Академгородок»

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В праздничные выходные в столице не обошлось без масштабных аварий. В воскресенье в районе площади Марченко Lada Samara протаранила Volkswagen, который остановился перед перекрестком на красный свет светофора. От удара Volkswagen отлетел на несколько десятков метров вперед. В этом авто вместе с отцом ехало двое детей 1,5 и 4 лет. Они были в автокреслах, и это спасло им жизнь. Пострадавших из покореженной Lada доставали спасатели.

Еще одна масштабная авария произошла в воскресенье на проспекте Палладина недалеко от метро "Академгородок". Здесь из-за автомобиля Ford были помяты три авто – два Renault, Hyundai. По предварительным данным, автомобили двигались в сторону Пущи-Водицы и остановились на светофоре, когда в них врезался Ford. Очевидцы говорят, что водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП пострадала пассажирка из Hyundai, ее госпитализировали. Все детали и обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

Также жуткое ДТП произошло в понедельник утром на проспекте Победы. По предварительным данным, автомобиль BMW летел на скорости по проспекту со стороны метро "Берестейская" и возле светофора зацепил такси Chevrolet, которое поворачивало на Гарматную. После столкновения BMW отбросило на тротуар, авто врезалось в ограждение подземного перехода и загорелось. Неравнодушные люди достали из салона 28-летнюю женщину-водителя и двух мужчин, 30 и 23 лет. Увы, водитель уже была мертва, пассажиров госпитализировали.

Ранее в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе . Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

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