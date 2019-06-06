В Киеве в реанимацию с ботулизмом попали два человека

В реанимации Александровской клинической больницы сейчас находятся двое больных

фото: pixabay.

В Киеве медики зафиксировали очередную вспышку ботулизма, вызванную употреблением таранки, особенно домашнего приготовления. Согласно данным Александровской клинической больницы, сейчас в отделении реанимации для инфекционных больных находятся на лечении двое пациентов с этим заболеванием.

"Оба заболели после употребления рыбы. Только с начала этого года в больнице уже пролечено шесть пациентов с ботулизмом", - говорится в сообщении больницы.

Медики также рассказали об одном из случаев заболевания. Так, 13 мая 43-летняя жительница Киева съела вяленую плотву домашнего приготовления и икру из нее. Через семь часов ей стало плохо и утром 14 мая ее госпитализировали в реанимацию. В этот же день ее перевели на искусственную вентиляцию легких.

"То есть уже через 15 часов после употребления рыбы. Сегодня у нее 22-ые сутки в реанимации, 22-ые сутки на аппарате искусственной вентиляции легких. Риторический вопрос: стоит ли таранка так дорого?" – отмечают врачи.

Также в больнице напомнили симптомы заболевания ботулизмом.

"Ботулизм обычно начинается остро, после употреблении пищи, в которой накопился токсин. Это домашние консервы, копченые продукты из рыбы и мяса, вяленая и сушеная речная рыба. Вкусовые качества продукта при этом не меняются. Однако, токсин – это белковая субстанция, которая полностью разрушается при кипячении. Он всасывается в организм уже в ротовой полости, поэтому заболевание может развиваться молниеносно, в течение суток. Первым и постоянным проявлением заболевания является мышечная слабость и быстрая утомляемость. Иногда наблюдаются расстройства пищеварения: тошнота, рвота, послабление стула", - разъяснили в больнице.

При тяжелом течении болезни пациенты не могут сами передвигаться, выполнять активные движения, самостоятельно глотать. Характерно нарушение зрения: невозможность прочитать текст, двоение, ощущение сетки перед глазами. Нехватка воздуха, затруднение дыхания – это первые проявления дыхательной недостаточности. Самым страшным осложнением ботулизма является остановка дыхания и работы сердца.

Все больные с подозрением на ботулизм должны быть обязательно госпитализированы в стационар, поскольку тяжесть состояния и возникновения осложнений непредсказуемы. В кратчайшие сроки необходимо удалить остатки токсина и нейтрализовать его. Это можно сделать только с помощью введения сыворотки.

"Основные меры профилактики ботулизма – это соблюдение культуры потребления пищи и технологии ее приготовления. Кипячения блюда в течение 10 минут уничтожит не только токсин ботулизма, но и все другие патогенные микроорганизмы", – резюмировали врачи.

Напомним, что в Черкасской области у беременной женщины диагностировали заболевание ботулизмом. Она купила на стихийном рынке вяленую речную рыбу и вскоре пожаловалась на тошноту и сильное расстройство желудка.

Также новости "Сегодня" писали о том, как во Львове врачи боролись за жизнь 25-летнего парня, который был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов. Уже через несколько часов ему стало плохо и пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали ботулизм.

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