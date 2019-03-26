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В Киеве в речке Лыбедь нашли тело мужчины

Сегодня, 09:24

Труп достали из воды и передали правоохранительным органам

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
В Киеве в речке Лыбедь нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9d3/8ed/5c99d38ed6719.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9d3/8ed/5c99d38ed6719.jpg Происшествия Труп достали из воды и передали правоохранительным органам

Тело мужчины обнаружили в речке Лыбедь на ул. Семьи Праховых, 2 в Киеве утром во вторник, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

По данным спасателей, сообщение о страшной находке к ним в 7:39 поступило от правоохранителей.

На место происшествия было направлено отделение спасателей четвертой Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв к месту вызова, бойцы достали тело мужчины из воды и передали его правоохранительным органам.

Полиция будет устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Напомним, на минувшей неделе в Днепре у Осокорков в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины. По данным спасателей, тело мужчины на вид 40-45 лет находилось на расстоянии 7 м от берега на поверхности воды. 

Также мы писали, что вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Также сообщалось, что в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков. А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей. 

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