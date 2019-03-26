В Киеве в речке Лыбедь нашли тело мужчины
Труп достали из воды и передали правоохранительным органам
Тело мужчины обнаружили в речке Лыбедь на ул. Семьи Праховых, 2 в Киеве утром во вторник, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
По данным спасателей, сообщение о страшной находке к ним в 7:39 поступило от правоохранителей.
На место происшествия было направлено отделение спасателей четвертой Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв к месту вызова, бойцы достали тело мужчины из воды и передали его правоохранительным органам.
Полиция будет устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.
Напомним, на минувшей неделе в Днепре у Осокорков в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины. По данным спасателей, тело мужчины на вид 40-45 лет находилось на расстоянии 7 м от берега на поверхности воды.
Также мы писали, что вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Также сообщалось, что в Киеве водолазы спасли от гибели двух рыбаков. А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Пятеро рыбаков ушли под воду прямо на глазах у спасателей.
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