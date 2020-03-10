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В Киеве в реке нашли части тела женщины

10 марта, 14:31

Сергей Рюмочкин

На место вызывали водолазов ГСЧС

В Киеве на улице Приречной прохожие 9 марта увидели в реке части человеческого тела. Для обследования акватории выезжали водолазы ГСЧС, сообщает "Информатор".

Изначально из воды достали две ступни. Именно их и видели прохожие. Позже, при осмотре места происшествия, в воде еще нашли пакет. В нем нашли руку и часть ноги. Все найденные части тела направили на экспертизу. Полицейским предстоит выяснить детали жуткого происшествия. На месте работали правоохранители, спасатели и следственно-оперативная группа.

Отметим, что похожий случай произошел в столице 5 марта: в Днепровском районе возле водоема по проспекту Шухевича прохожие обнаружили фрагмент женской ноги.

Ранее мы писали о страшной находке в центре Кривого Рога: там обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку от озера. На жуткую находку случайно наткнулся прохожий. Водоем обследовали правоохранители и водолазы.

Позже выяснилось, что погибшая – 76-летняя местная жительница. В ее убийстве подозревают 78-летнего криворожанина, который был должен женщине крупную сумму денег и не хотел их возвращать.

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Киев спасатели водолазы происшествия расчленение

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