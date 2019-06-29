В Киеве в ресторане произошла драка со стрельбой: есть пострадавший

Нападавших задержали с девушками и наркотиками















В одном из ресторанов в Оболонском районе Киева группа мужчин устроила драку, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел сегодня ночью в "Каспий". Как выяснилось, драку в заведении устроила группа мужчин, а во время стрельбы одному человеку попали в ногу. После этого пятеро нападавших скрылись на автомобиле Seat, а полиция ввела план "Сирена".

Подозреваемых задержали спустя несколько часов в Днепровском районе. В салоне авто, кроме преступников, находилось две девушки, у которых патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотики.

Подозреваемых задержали. По информации копов, эти мужчины могут быть причастны к еще нескольким разбоям.

Напомним, что не так давно в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы.

Также сообщалось, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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