Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве в ресторане произошла драка со стрельбой: есть пострадавший

29 июня, 07:35

Нападавших задержали с девушками и наркотиками

В одном из ресторанов в Оболонском районе Киева группа мужчин устроила драку, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел сегодня ночью в "Каспий". Как выяснилось, драку в заведении устроила группа мужчин, а во время стрельбы одному человеку попали в ногу. После этого пятеро нападавших скрылись на автомобиле Seat, а полиция ввела план "Сирена".

Подозреваемых задержали спустя несколько часов в Днепровском районе. В салоне авто, кроме преступников, находилось две девушки, у которых патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотики.

Подозреваемых задержали. По информации копов, эти мужчины могут быть причастны к еще нескольким разбоям.

Напомним, что не так давно в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы. 

Также сообщалось, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ресторан, стрельба, раненый, Оболонский район

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве в ресторане произошла драка со стрельбой: есть пострадавший". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве пьяный мужчина подстрелил велосипедиста на светофоре

25 июня, 00:04

Злоумышленника задержала полиция

Ребенка ранили из автомата возле полигона в Днепропетровской области

24 июня, 19:13

Следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия

В Винницкой области арендатор пруда подстрелил парня, попавшего в сетку

20 июня, 14:43

Виновнику грозит до семи лет лишения свободы

На пляже в Одессе иностранец устроил стрельбу: опубликовано видео

19 июня, 17:06

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы за стрельбу в общественном месте

Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Что лечит калина в организме человека

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

7 секретов знакомств, о которых женщины никогда не расскажут

Рада отказалась запрещать установку домашних солнечных батарей

«В глубоком шоке»: сын Алибасова о словах отца о наследстве

В Днепре нашли змею прямо на ступеньках супермаркета

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Названа самая вредная пищевая привычка

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня

27 июня, 09:04

Эксперты говорят, что нынешний год может быть не похож на предыдущие

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Зеленский нашел замену Климкину

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Как понять, что в организме не хватает магния
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь