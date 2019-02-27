В Киеве на систематических взятках разоблачили таможенника
Мужчина вымогал деньги у владельцев авто на "евробляхах"
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работника таможенного поста "Столичный" Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, начальник смены отдела таможенного оформления и брокер организовали механизм вымогательства взяток у владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Взяточник брал деньги за ускорение таможенного оформления авто. Злоумышленники вымогали у владельцев по 200 долларов США с каждого автомобиля.
Мужчин задержали во время получения очередной взятки в размере 600 долларов.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в СБУ.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.
В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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