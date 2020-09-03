В Киеве в стычках под офисом "Свободы" пострадали трое полицейских

В Киеве в результате конфликта у офиса общественной организации трое полицейских получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции.

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В полиции уточнили, что вечером, 2 сентября, трое сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий, но между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения.

"Медицинская помощь им оказана без госпитализации. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента", – говорится в сообщении.

В полиции не уточнили, под офисом какой именно организации произошли стычки. В то же время глава партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщил в Facebook, что полиция приехала в киевский офис его партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко.

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Напомним, 30 августа в Одессе во время "Марша равенства" произошли стычки между представителями ЛГБТ-сообщества и радикальных ультраправых организаций, которые начали нецензурно оскорблять участников марша, в результате чего между двумя группами возникла потасовка. Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ и в толпе сразу в нескольких местах начались драки.

В то же время в Харькове во время первого в городе шествия ЛГБТ-сообщества пострадали двое полицейских:

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