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В Киеве в торговом центре накрыли подпольное казино

31 августа, 13:23

Незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов

Правоохранители пресекли деятельность подпольного казино в центре Киева. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как рассказали работники спецслужбы, в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал соблюдая условия конспирации. Правоохранители больше часа заходили в помещение. Там находились 17 игровых столов и шесть рулеток.

Во время следствия правоохранители изъяли носители информации и "черную бухгалтерию". Также опрошено более десяти человек, которые подтвердили участие в работе подпольного заведения.

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По информации СБУ, незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

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Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее в Киевской области силовики изъяли 17 млн ​​грн у организатора подпольных онлайн-казино.

Кроме этого, ранее в Киеве прошли погромы в игровых залах. Группа молодых парней крушила игровые залы сразу в нескольких районах Киева.

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Киев СБУ Олимпийский казино игорные бизнес

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