В Киеве в ванной утонул маленький ребенок

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В Дарницком районе, на улице Вербицкого, сегодня, 14 января, произошла жуткая трагедия. В ванной утонул мальчик, которому был всего один год и девять месяцев.

"На место выезжала следственно-оперативная группа районного и городского управления полиции. На место прибыли и медики, которые констатировали смерть ребенка. Данное событие надлежащим образом зарегистрировано в ЕРДР Дарницкого управления полиции. Сотрудники выясняют обстоятельства гибели ребенка, проходит проверка", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Напомним, в детской поликлинике №2 (проспект Правды, 64-а) произошло ЧП: тяжелая металлическая дверь упала на маленького мальчика. Малыш, которому 3 года и 9 месяцев, в результате инцидента получил перелом бедренной кости и шок.

Напомним, ранее на Харьковской площади в Киеве произошло жуткое ДТП – Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104. В результате ДТП пострадала семейная пара с ребенком из внедорожника. Их сразу забрала скорая помощь. Также госпитализировали пассажира автобуса, 2003 года рождения.Выяснилось, что Lexus ехал по Бориспольскому шоссе. В этот момент на Харьковскую площадь ехал автобус. Внедорожник и автобус не разминулись на перекрестке – Lexus врезался в правую сторону автобуса.

Тем временем, на Контрактовой площади, где размещен новогодний городок, вечером 1 января мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разлил два казана с глинтвейном. В результате инцидента продавец, покупатели и семилетний ребенок получили ожоги.

А в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком.

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