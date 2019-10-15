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В Киеве в жилой высотке жгли покрышки: четыре человека отравились угарным газом

15 октября, 09:47

Пожар произошел на ул. Доброхотова, 3, в Святошинском районе

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве после спасения при пожаре в Голосеевском районе двух человек бойцы столичного главка Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли четырех человек из горящего дома и эвакуировали 15. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Так, сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Доброхотова, 3, в Святошинском районе спасателям поступило 14 октября в 18:30.

"Пожарные установили, что в общем коридоре на шестом этаже девятиэтажного жилом доме горели две автомобильные шины. В 19:37 бойцы ликвидировали пожар. Во время пожара легкое отравление угарным газом получили четверо граждан, которые были осмотрены медиками, от госпитализации они отказались. Кроме того, из дома были эвакуированы 15 человек", – говорится в сообщении.

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В результате пожара были повреждены входные двери одной из квартир, закопчены стены и потолок шестого, седьмого, восьмого и девятого этажей.

Все обстоятельства относительно возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

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Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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Киев пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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