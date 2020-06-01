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В Киеве вандалы испортили сказочную клумбу в парке "Победа" (фото)

1 июня, 12:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Неизвестные вырвали мох из зайца и испортили вход в его нору

Выходные в столичном парке "Победа" завершились нерадостно: новая сказочная фотозона и клумба, которую завершили буквально на днях, стала жертвой вандалов.

"Утро началось с изувеченных цветников в парке "Победа" – похищены цветы цинерарии, сломана карта, вырван мох на конструкциях, изуродован вход в нору кролика... Насколько же нужно быть не воспитанным, чтобы творить такой беспорядок?", – сообщили в КП УЗН Днепровского района.

Сотрудники парка просят посетителей бережно относиться к цветочным композициям и не топтаться там, где запрещено.

"Цените человеческий труд, ведь мы создавали эту красоту для наслаждения и положительных эмоций", – подытожили в зеленом хозяйстве района.

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Ранее в строящемся фитнес-парке возле озера Лебединое вандалы разгромили столики для игры в шахматы. Напомним, их недавно установили, облагораживая зону отдыха и спорта в Дарницком районе Киева. Люди требуют от властей усилить патрулирование зоны отдыха. Кстати, совсем недалеко от разгромленных шахматных столиков находится районное управление полиции Дарницкого района.

Отметим, этот парк уже не первый раз становится жертвой вандалов. В столичном фитнес-парке на озере Лебединое, первую очередь которого планировали открыть уже в мае, вандалы испортили несколько объектов.

А в 2019-м в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев цветы победа выходные парк клумба беспорядок фотозона

Источник: Сегодня

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