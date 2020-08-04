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В Киеве вандалы испортили уникальный памятник в ботсаду (фото)

4 августа, 08:19

Александр Марущак Александр Марущак

Мастеру Йоде из "Звездных войн" пробили руку

В Киеве неизвестные повредили единственный в Европе памятник персонажу "Звездных войн" Мастеру Йоде. Напомним, Мастера зеленого цвета с посохом в руках установили три года назад на территории Национального ботанического сада имени Гришко на новой аллее "Силы и духа". Вокруг него высадили необычные растения.

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Позавчера корреспонденты "Сегодня" заметили, что у статуи пробита левая рука, в которой Йода держит посох. Он тоже покрыт трещинами и ржавчиной.

В ботаническом саду имени Гришко факт повреждения скульптуры нам подтвердили.

"Неизвестные пробили ладонь статуи, в которой звездный персонаж держит посох. Сейчас наши сотрудники думают, как провести ремонт и исправить поврежденный памятник. Скорее всего, он был поврежден месяц назад. Увы, у нас не хватает охраны, чтобы возле этого памятника обустроить постоянный пост. Территория ботанического сада составляет 130 гектаров. Для семи человек – это очень много. Будем восстанавливать памятник собственными силами", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Заименко, директор ботанического сада имени Гришко.

В ботаническом саду говорят, что даже не представляют, кто мог напасть на памятник. Там подчеркивают, что у них часто воруют цветы и растения.

"Мы призываем граждан сообщать о подобных выходках со стороны неадекватных посетителей. Также можно сразу обращаться в полицию или в нашу администрацию. Главное, не быть безразличными к тому, что происходит на территории ботанического сада", – добавляют в администрации.

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Кстати, когда устанавливали памятник, то его авторы отмечали, что он простоит тут как минимум 30 лет, а стоимость скульптуры оценивалась в 60 тысяч гривен.

Ранее вандал устроил погром на Трухановом острове в Киеве.

Также на столичной Троещине разгромили мурал с котом.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу. Подробности смотрите в сюжете:

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Киев вандалы ботсад Гришко

Источник: Сегодня

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