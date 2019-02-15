ФОТОФАКТ. В Киеве вандалы облили красной краской памятник воинам АТО

Монумент в сквере на Леся Курбаса уже не первый раз становится объектом вандализма

Фото: facebook.com/tatiana.derkatch.

В Киеве вандалы облили красной краской памятник воинам АТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/698/448/5c6698448b073.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/698/448/5c6698448b073.jpg 2019-02-15T12:45:52+02:00 Происшествия Монумент в сквере на Леся Курбаса уже не первый раз становится объектом вандализма

В Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Татьяна Деркач, опубликовав фотографии.





Данный монумент установлен в сквере на пересечении улиц Леся Курбаса и Академика Королева, его открыли в августе 2017 года. По словам местных жителей, это уже не первый случай атаки вандалов на этот памятник. Так, на монументе неизвестные рисовали свастику, обливали белой краской и даже бросали в него взрывпакеты.

Ранее стало известно, что неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь.

Напомним, в 2017 году жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади.

Злоумышленники отрезали куски карты Киева, на которой стоят малыши Кий, Щек и Хорив, а также спилили бронзовые кораблики, которые дети держали в руках. Монумент восстановили ко Дню Киева.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году вандалы спилили часть памятника воинам-автомобилистам, который был установлен в 1985 году.

Чтобы восстановить памятник или любой другой объект культурного наследия, жители столицы могут обратиться в контактный центр мэрии по телефону 15-51. После обращения профильные специалисты выяснят, кто именно является балансодержателем территории, где он находятся. Именно он должен заниматься восстановлением.

Как выяснила "Сегодня", неизвестные злоумышленники ограбили основание памятника, которое сделано в виде трех больших волн. С одной из них вандалы ободрали около квадратного метра медной обшивки и теперь в этом месте зияет бетон.

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