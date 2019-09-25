В Киеве вандалы обокрали очередной памятник

Памятник Максиму Рыльскому в Голосеевском парке уже не в первый раз подвергается атаке вандалов

Фото: Игорь Однопозов/Facebook

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В Киеве вандалы обокрали очередной знаковый памятник. На этот раз от рук злоумышленников пострадал памятник поэту Максиму Рыльскому, который установлен на входе в парк его имени, в Голосеевском районе столицы.

Кто-то отбил первую букву в фамилии поэта.

"Вандалы переименовали Рыльского и заодно украли с постамента металлические гроздья винограда. Подозреваю – это сделали люди, далекие от поэзии", – написал в соцсетях писатель, исследователь киевской старины Игорь Однопозов.

Как рассказал он "Сегодня", отсутствующую букву в фамилии поэта он заметил вчера днем.

"Фото сделал вчера днем. Но дело даже не в букве, кто-то украл бронзовые гроздья винограда, которые находились правее от имени и фамилии поэта. Ни их месте зияют дыры", – добавляет Игорь Однопозов.

В "Киевзеленстрое" утверждают, что сотрудники парка уже установили на место утраченную букву. В подтверждение своих слов, они прислали фото, как сейчас выглядит памятник.

Фото: "Киевзеленстрой"

В парке выясняют, куда подевались гроздья винограда, которые украшали ранее памятник. Пока неизвестно, когда их установят и сколько понадобиться для этого средств.

"Буквы с памятника Максиму Рыльскому исчезают не в первый раз. Их постоянно обрывают. Вчера это были дети, которые залезали на памятник, чтобы сфотографироваться. И только вчера они дважды срывали буквы, мастера КП СЗН Голосеевского района чинили", – сообщили нам в "Киевзеленстрое".

Напомним, что до нашествия вандалов памятник Рыльскому выглядел так:

Фото: kiev-holidays.blogspot.com

Ранее сообщалось, что вандалы разукрасили скульптуру киевского Самсона в розовый цвет.

Также сообщалось, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой. Также на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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