В Киеве вандалы обокрали Замок Ричарда: видео

Этих «охотников за металлом» подозревают также в повреждении ворот Андреевской церкви

В Киеве двух мужчин поймали на краже металла с крыши здания на Андреевском спуске, которое известно, как Замок Ричарда. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей официальной странице в Facebook.

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"Молодые люди хотели "заработать" денег – обдирая медные листы с крыши здания. Украсть не успели, их поймали по горячим следам. Вероятно, что это те же "деятели", которые несколько месяцев назад подобным образом повредили ограждение Андреевской церкви", – пишет мэр столицы.

На место вызвали полицию и представителей владельцев "Замка Ричарда", поскольку здание находится в частной собственности и необходимо зафиксировать претензии потерпевшей стороны.

"Убежден, вандалы должны понести ответственность по закону. А также отработать на благо города. Объем общественных работ мы обеспечим. Как это было в случае с вандалом на Аллее художников!", – подытожил Кличко.

Отметим, что инцидент на Аллее художников, о котором упомянул мэр, произошел в конце января. Тогда шумная компания парней сорвала элементы LED-подсветки, которая вмонтирована в перила вдоль Аллеи художников. Позже выяснилось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали группу молодых людей, которые "самоутверждались", оскверняя объект, который уже так полюбился киевлянам и гостям столицы.

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Позже мэр сообщил, что копы задержали 11 парней. Один из них в ту ночь успел еще и побить человека возле одного из супермаркетов. "Я буду настаивать, чтобы вандалов также привлекли к общественным работам в пользу города. Ибо, если так "чешутся" руки, пусть убирают улицы, а не оскверняют объекты, которые мы создаем для киевлян и гостей столицы", – написал тогда Виталий Кличко.

В итоге, одного из наиболее активных вандалов – 20-летнего жителя Киевской области, – отправили заниматься уборкой на Подол.

"На три недели – минимум по три часа ежедневно, – парень привлечен к общественным работам. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Жовтень"; чистил склоны возле памятника Магдебургскому праву", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

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