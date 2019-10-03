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В Киеве вандалы оставили без скамеек жителей Дарницы

3 октября, 09:51

Коммунальщики показали фото нашествия вандалов на бульваре Труда

Фото: КП по СЗН Днепровского района

Фото: КП по СЗН Днепровского района

В Киеве вандалы вырвали шесть скамеек на бульваре Труда и перевернули. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Днепровском районе.

"И снова утро у работников КП СЗН Днепровского района началось с отчаяния. Мы исправляем последствия ночного вандализма на бул. Труда. Шесть скамеек вырвали и перевернули", - говорится в сообщении.

Также коммунальщики показали фото нашествия вандалов.

Фото: КП по СЗН Днепровского района

Фото: КП по СЗН Днепровского района

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Фото: КП по СЗН Днепровского района

Фото: КП по СЗН Днепровского района

Напомним, что неизвестные выкопали кусты и цветы в обновленном парке "Победа", вторую очередь которого открыли на прошлой неделе.

Ранее в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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Киев парк вандализм

Источник: Сегодня

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