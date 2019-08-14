В Киеве вандалы разбили общественную остановку и троллейбус

Также известно о еще одном случае вандализма - неизвестные разрисовали три единицы подвижного состава

Фото: Дмитрий Левченко/Facebook

В Киеве в среду, 14 августа, вандал разбил двери в одном из столичных троллейбусов. Об этом сообщил глава "Киевпастранса" Дмитрий Левченко на своей странице в Facebook.

"Сначала пассажир стоял посреди дороги. Потом сел в салон троллейбуса. На следующей вышел. И, при уже закрытых дверях, изо всех сил ударил ногой в стекло. Свидетели дают показания. Вандал скрылся, однако делом уже активно занимается полиция", - написал Левченко.

Фото: Дмитрий Левченко/Facebook

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При этом в паблике микрорайона Отрадный в Facebook сообщается о подобной ситуации, однако уже с остановкой. В частности, на днях вандалы разгромили стекло на остановке Вацлава Гавела.

Фото: facebook.com/OSN.Vidradniy В тренде Заседание Кабмина, обострение на Донбассе и непогода на севере Украины: топ-темы дня

Вместе с тем, по словам Левченко, за неделю в Киеве произошло также 54 случая, касающиеся задержки движения транспорта:

- 36 ДТП, которые заблокировали движение общественного транспорта;

- пять случаев парковки авто в габарите проезда трамваев и троллейбусов;

- 13 случаев сложных погодных условий, по которым было задержано движение маршрутов;

- два случая вандализма: разрисовали три единицы подвижного состава и выбили стекло двери.

Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим. Многие призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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