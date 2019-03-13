В Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище
В столичной мэрии уточнили, что будет решаться вопрос по восстановлению поврежденных надгробий
Вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве, сообщил на своей странице в Facebook Алексей Лупоносов.
"Вандалы разгромили Лесное кладбище. Может пострадали и могилы ваших близких. Еще неделю назад этого не было. Смотрите. Передайте дальше, чтобы люди написали заявления", – написал Лупоносов, опубликовав фотографии с места инцидента.
По его словам, больше всего пострадал участок 93А.
В КГГА сайту "Сегодня" подтвердили факт вандализма. "Поврежденных могил очень много. Речь идет о нескольких участках. Сейчас руководством Лесного кладбища устанавливается точное количество поврежденных могил и будем решать вопрос по их восстановлению", – сообщили "Сегодня" в мэрии.
Напомним, поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.
Также сообщалось, что в Одессе полиция задержала на кладбище шесть человек, которые устроили стрельбу по могилам и крали цветы.
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