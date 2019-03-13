Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище

Сегодня, 17:07

В столичной мэрии уточнили, что будет решаться вопрос по восстановлению поврежденных надгробий

Сриншот с видео
Сриншот с видео.
В Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/91a/b2e/5c891ab2e2d9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/91a/b2e/5c891ab2e2d9c.jpg Происшествия В столичной мэрии уточнили, что будет решаться вопрос по восстановлению поврежденных надгробий

Вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве, сообщил на своей странице в Facebook Алексей Лупоносов.

"Вандалы разгромили Лесное кладбище. Может пострадали и могилы ваших близких. Еще неделю назад этого не было. Смотрите. Передайте дальше, чтобы люди написали заявления", – написал Лупоносов, опубликовав фотографии с места инцидента.

По его словам, больше всего пострадал участок 93А.

В КГГА сайту "Сегодня" подтвердили факт вандализма. "Поврежденных могил очень много. Речь идет о нескольких участках. Сейчас руководством Лесного кладбища устанавливается точное количество поврежденных могил и будем решать вопрос по их восстановлению", – сообщили "Сегодня" в мэрии.

Напомним, поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.

Также сообщалось, что в Одессе полиция задержала на кладбище шесть человек, которые устроили стрельбу по могилам и крали цветы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, кладбище, вандализм

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд обязал доставить в Киев сбежавшего в Крым капитана "Норда"

Сегодня, 16:46

Ловить его могут целый месяц

Монетизация субсидий: как "живые" деньги на коммуналку выдают в Киеве

Сегодня, 16:42

Пенсионерам субсидии начали выплачивать с 4 марта, всем остальным – с 12

В Киеве обнародовали новые тарифы на отопление и горячую воду

Сегодня, 16:34

Решение о повышении еще не принято окончательно, но в "Киевтеплоэнерго" показали проект

Снос Шулявского моста: демонтаж будут проводить одновременно с двух сторон

Сегодня, 16:26

Ремонтники планируют на одну-две ночи полностью перекрыть проспект Победы

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

В Киеве собрались сносить жилой комплекс, в котором живут люди

Разрушения на Крымском мосту: фото и подробности

MARUV получила награду в России

Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью