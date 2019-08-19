Неизвестные разрисовали краской целый состав метрополитена в Киеве. Вандалы закрасили все окна и двери в вагонах.
В пресс-службе предприятия нам рассказали, что поезд изуродовали на одной из станций синей ветки метро. Сейчас его очистили от каракуль и он уже работает на линии. "Художников" ищет полиция.
Не так давно в столице вандалы разбили двери в одном из столичных троллейбусов. Тажке вандалы разгромили стекло на остановке Вацлава Гавела на Отрадном.
Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим, призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.
Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.
Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.
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