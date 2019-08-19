Поезд изу­­ро­­довали на од­­ной из станций синей ветки мет­­ро

Неизвестные разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метрополитена в Киеве. Ван­­да­­лы закрасили все ок­­на и двери в вагонах.

В пресс-службе предпри­­я­­тия нам рассказали, что поезд изу­­ро­­довали на од­­ной из станций синей ветки мет­­ро. Сейчас его очистили от каракуль и он уже работает на линии. "Ху­­дож­­ников" ищет полиция.

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Не так давно в столице вандалы разбили двери в одном из столичных троллейбусов. Тажке вандалы разгромили стекло на остановке Вацлава Гавела на Отрадном.

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Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим, призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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