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В Киеве "ВАЗ" столкнулся с Lexus и врезался в отбойник: появились фото и видео

24 июля, 07:32

ДТП произошло возле станции метро "Демеевская"

В Киеве на Голосеевском проспекте "ВАЗ" 2199 зацепил Lexus GX460 и влетел в отбойник. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня ночью около 00:40 возле станции метро "Демеевская". Как рассказал водитель Lexus, он двигался во втором ряду в сторону центра, но внезапно в автомобиль врезалась легковушка "ВАЗ". После столкновения "ВАЗ" закрутило по дороге, и он влетел в отбойник.

Пока водитель внедорожника вышел из автомобиля, из покореженного "ВАЗ" вылезли двое мужчин и скрылись в направлении автовокзала. Патрульные обследовали прилегающую территорию, но их не нашли.

Кроме того, в салоне Lada и на проезжей части были разбросаны недопитые бутылки от алкоголя.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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Тег Киев, ДТП, ВАЗ, столкновение, отбойник, lexus, демеевка

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