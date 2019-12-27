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В Киеве внедорожник сбил женщину – видео момента ДТП

27 декабря, 15:41

Киевлянка перебегала дорогу возле трамвайной остановки

В Киеве утром, 27 декабря, около 9 часов, патрульные получили вызов о ДТП на бульваре Ивана Лепсе. По словам водителя Hyundai, он совершил наезд на женщину-пешехода, которая внезапно выскочила на дорогу и намеревалась перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, для выяснения всех обстоятельств ДТП, и медиков, которые после осмотра пешехода госпитализировали женщину в больницу.

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Судя по видео от патрульных, женщина выбежала на дорогу в районе остановки, куда как раз прибыл трамвай. Перед ней дорогу так же перебежал мужчина.

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Фото: Подольская РГА

Напомним, 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

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Киев ДТП видео сбили патрульные

Источник: Сегодня

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