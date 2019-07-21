В Киеве внедорожник снес столб: пострадал водитель

Жуткое ДТП произошло на проспекте Академика Вернадского









В Киеве на проспекте Академика Вернадского кроссовер Range Rover снес столб и влетел в ближайшие кусты. В ДТП пострадал водитель, сообщает "Информатор".

Авария произошла сегодня ночью около 03:00. На данный момент ее причины неизвестны, но, как рассказали копы, водитель не сумел вписаться в поворот, и автомобиль влетел в столб. Из-за большой скорости Range Rover развернуло, и остановился он только в десятке метров – в кустах.

В результате ДТП пострадал водитель. Его госпитализировали в больницу с переломом левой кисти. На месте аварии, помимо двух экипажей полиции, также работали сотрудники электрокомпании, которые занимались устранением произошедшей из-за ДТП аварии на линии электропередач.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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