В Киеве во дворах домов сгорело шесть машин

Два ЧП произошло на Троещине, а еще одна машина сгорела на проспекте Григоренко

В Киеве за минувшие сутки сгорело шесть автомобилей, припаркованные во дворах жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"Первый вызов поступил 8 октября в 19:13 о том, что на проезжей части дороги на ул. Закревского, 57, что в Деснянском районе столицы, в автомобиле Chevrolet Aveo возник пожар", – говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 19:28. В результате ЧП поврежден моторный отсек и электропроводка.

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Следующий вызов был уже в ночь на среду, 9 октября, в 00:32 о том, что автомобиль Chevrolet Cruse загорелся уже на проспекте Григоренко, 3-А во дворе 16-этажного жилого дома. Пожар в 00:59 был ликвидирован. В результате инцидента был поврежден моторный отсек и салон автомобиля.

Последний тревожный вызов поступил в 2:44 – во дворе 22-этажного жилого дома на ул. Закревского, 95-А, загорелись три авто. В 3:10 пожар ликвидировали.

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"В автомобиле Toyota Land Cruiser повреждено лакокрасочное покрытие, шины, салон и внутренняя отделка автомобиля, моторный и багажный отсек, в автомобиле Volkswagen Passat повреждено лакокрасочное покрытие, шины, салон и внутренняя отделка автомобиля, а также моторный отсек, в автомобиле Mercedes Bens ML 350 повреждено лакокрасочное покрытие, багажное отделение, заднее стекло и бампер, в рядом припаркованном автомобиле Land Rover Velar повреждено лакокрасочное покрытие и багажное отделение", – уточнили в ГСЧС.

Причины возникновения трех пожаров выясняются. Жертв и пострадавших нет.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент за последнюю неделю. Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что во дворе жилого дома на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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