Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве во дворе жилого дома нашли новорожденного ребенка: видео с места ЧП

16 июля, 10:25

По предварительным данным, на улице младенца оставила его мать

Фото: Информатор

В Дарницком районе столицы, где весной на одной из детских площадок нашли младенца в сумке, снова обнаружили новорожденного, сообщает "Информатор".

По данным издания, рано утром во вторник, 16 июля, жительница жилого дома на улице Славгородской, 3/5 услышала детский плач. Она вышла на улицу и обнаружила во дворе дома за трансформаторной будкой на земле младенца, после чего вызвала скорую помощь. Прибывшие медики отправили ребенка в роддом на Харьковском шоссе, 121, а правоохранители начали разыскивать мать малыша.

По предварительной информации, в то же время, как нашли ребенка, из соседнего дома была госпитализирована женщина с серьезным кровотечением и признаками недавних родов. При этом она отрицала, что ждала ребенка и родила его, ее также госпитализировали. Семья женщины в свою очередь подтвердила, что она была беременна. Сегодня утром женщина отправилась на улицу подышать свежим воздухом, так как плохо себя чувствовала. Что произошло дальше и почему она оставила новорожденного на земле – будет выяснять следствие.

Жизни ребенка на данный момент ничего не угрожает.

Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве.


Также сообщалось, что в Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, младенец, новорожденный

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве во дворе жилого дома нашли новорожденного ребенка: видео с места ЧП". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельно-пьяная мать разгуливала по Одессе с плачущим младенцем

3 июля, 15:20

Полицейские вызвали скорую для оказания медицинской помощи ребенку

В Тернопольской области мать избила семимесячную дочь: ребенок в больнице

1 июля, 15:35

У супругов, которые переехали в Кременец из Киева, уже пятеро малолетних детей

Под Киевом возле мусорных баков нашли младенца

1 июля, 13:32

Полицейские разыскивают мать новорожденного

Выбросила младенца с балкона: женщину приговорили к 10 годам тюрьмы

25 июня, 15:30

Злоумышленница выбросила ребенка из-за громкого плача

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово

Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Названа смертельная опасность короткого отпуска

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь посетили показ Fendi

Когда крестить новорожденного

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Ани Лорак перестала скрывать беременность

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь