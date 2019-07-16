В Киеве во дворе жилого дома нашли новорожденного ребенка: видео с места ЧП
По предварительным данным, на улице младенца оставила его мать
В Дарницком районе столицы, где весной на одной из детских площадок нашли младенца в сумке, снова обнаружили новорожденного, сообщает "Информатор".
По данным издания, рано утром во вторник, 16 июля, жительница жилого дома на улице Славгородской, 3/5 услышала детский плач. Она вышла на улицу и обнаружила во дворе дома за трансформаторной будкой на земле младенца, после чего вызвала скорую помощь. Прибывшие медики отправили ребенка в роддом на Харьковском шоссе, 121, а правоохранители начали разыскивать мать малыша.
По предварительной информации, в то же время, как нашли ребенка, из соседнего дома была госпитализирована женщина с серьезным кровотечением и признаками недавних родов. При этом она отрицала, что ждала ребенка и родила его, ее также госпитализировали. Семья женщины в свою очередь подтвердила, что она была беременна. Сегодня утром женщина отправилась на улицу подышать свежим воздухом, так как плохо себя чувствовала. Что произошло дальше и почему она оставила новорожденного на земле – будет выяснять следствие.
Жизни ребенка на данный момент ничего не угрожает.
Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве.
Также сообщалось, что в Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного.
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