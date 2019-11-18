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В Киеве во дворе жилого дома сгорел Lexus

18 ноября, 10:12

Также сгорели Toyota Auris, Peugeot 206 и Skoda Octavia

/ Фото: Pixabay

В Киеве за сутки 17 ноября в разных районах сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"В 1:56 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на ул. Лятошинского, 18-А, что в Голосеевском районе столицы. Как оказалось, во дворе 16-этажного жилого дома в автомобиле марки Toyota Auris возник пожар. В 2:16 бойцы ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Следующий подобный вызов поступил в 3:08 о пожаре на ул. Шолом Алейхема, 8, в Деснянском районе столицы. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что на обочине проезжей части дороги в припаркованном автомобиле марки Peugeot 206 произошло возгорание. В 3:31 пожарные ликвидировали пожар.

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Следующий аналогичный вызов поступил уже в 04:05 о пожаре на ул. Тимошенко, 3-В, в Оболонском районе столицы. Там во дворе девятиэтажного жилого дома горел Lexus LX-470. В 4:37 пожар был ликвидирован.

Последний подобный вызов поступил уже в 11:55 о пожаре на пр-кт. Гонгадзе, 18-С, в Подольском районе столицы. На этот раз пожар возник в припаркованном на обочине проезжей части дороги автомобили марки Skoda Octavia. Уже в 12:06 пожарные ликвидировали пожар.

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Во всех случаях погибших и травмированных нет. Причины возникновения всех пожаров выясняются.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев авто пожары

Источник: Сегодня

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