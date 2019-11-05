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В Киеве во дворе жилого дома сгорела Skoda

5 ноября, 09:14

ЧП произошло во дворе девятиэтажки на улице Милютенко, 23

/ Фото: Pixabay

В Киеве продолжают гореть автомобили. Так, в ночь на вторник, 5 ноября, во дворе жилого девятиэтажного здания на улице Милютенко, 23, в Деснянском районе, сгорела Skoda Fabia. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1:55. В 2:21 пожар удалось ликвидировать.

В результате возгорания в автомобиле поврежден моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие.

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Причина возникновения пожара выясняется. К счастью, никто не пострадал.

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Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел автомобиль Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet. При этом в прошлом месяце за одни сутки по городу сгорело шесть авто.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев авто пожары

Источник: Сегодня

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