В Киеве во дворе жилого дома вспыхнул внедорожник: появились фото и видео

Жильцы дома посреди ночи услышали громкий хлопок











В Днепровском районе Киева ночью жителей одной из многоэтажек разбудил громкий хлопок. Во дворе многоэтажки загорелся внедорожник, сообщает "Информатор".

Пожар вспыхнул сегодня ночью около 2:30 по адресу бульвар Перова, 25б. Как рассказали очевидцы, ночью они услышали громкий хлопок, а потом увидели пылающий Hyundai Tucson.

Прибывшим на место пожара спасателям удалось за считанные минуты потушить пожар. Но, несмотря на это, пламя практически полностью уничтожило моторный отсек и сильно повредило салон Hyundai. Подробности инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

Кроме того, не так давно в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Егоров отметил, что спасатели и полиция приехали оперативно, но автомобиль спасти не удалось.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве во дворе жилого дома вспыхнул внедорожник: появились фото и видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"