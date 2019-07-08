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В Киеве во дворе жилого дома вспыхнул внедорожник: появились фото и видео

8 июля, 13:14

Жильцы дома посреди ночи услышали громкий хлопок

В Днепровском районе Киева ночью жителей одной из многоэтажек разбудил громкий хлопок. Во дворе многоэтажки загорелся внедорожник, сообщает "Информатор".

Пожар вспыхнул сегодня ночью около 2:30 по адресу бульвар Перова, 25б. Как рассказали очевидцы, ночью они услышали громкий хлопок, а потом увидели пылающий Hyundai Tucson.

Прибывшим на место пожара спасателям удалось за считанные минуты потушить пожар. Но, несмотря на это, пламя практически полностью уничтожило моторный отсек и сильно повредило салон Hyundai. Подробности инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.


Кроме того, не так давно в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью. Егоров отметил, что спасатели и полиция приехали оперативно, но автомобиль спасти не удалось.

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Тег Киев, пожар, поджог, внедорожник, автомобиль, Днепровский район

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