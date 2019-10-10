В Киеве во дворе жилой пятиэтажки сгорели две машины

Иллюстрация / Фото: ГСЧС

В Киеве на улице Багговутовской в Шевченковском районе во дворе жилого дома сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре во дворе пятиэтажного дома поступило спасателям 9 октября в 17:42. На месте выяснилось, что вспыхнул "ВАЗ 2101" с распространением на рядом припаркованный автомобиль Ford Fusion.

В 18:03 пожарные ликвидировали возгорание.

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В результате ЧП автомобиль "ВАЗ 2101" сгорел полностью, в автомобиле Ford Fusion повреждено лакокрасочное покрытие и боковые стекла.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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Отметим, что это уже не первый подобный инцидент за последнюю неделю. Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet. А на днях в столице за сутки сгорело шесть автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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