Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

В Киеве во дворе жилой пятиэтажки сгорели две машины

10 октября, 10:14

ЧП произошло на улице Багговутовской в Шевченковском районе

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: ГСЧС

В Киеве на улице Багговутовской в Шевченковском районе во дворе жилого дома сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре во дворе пятиэтажного дома поступило спасателям 9 октября в 17:42. На месте выяснилось, что вспыхнул "ВАЗ 2101" с распространением на рядом припаркованный автомобиль Ford Fusion.

В 18:03 пожарные ликвидировали возгорание.

Реклама

В результате ЧП автомобиль "ВАЗ 2101" сгорел полностью, в автомобиле Ford Fusion повреждено лакокрасочное покрытие и боковые стекла.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

В тренде
На левом берегу Киева появился опасный маньяк

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент за последнюю неделю. Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet. А на днях в столице за сутки сгорело шесть автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев машины пожары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве девять патрульных машин гнались за BMW X5, устроившим ДТП
В Киеве девять патрульных машин гнались за BMW X5, устроившим ДТППроисшествия
Киевлян возмутило видео с парнем, закурившим в вагоне метро
Киевлян возмутило видео с парнем, закурившим в вагоне метроПроисшествия
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видео
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видеоПроисшествия
В Киеве во дворах домов сгорело шесть машин
В Киеве во дворах домов сгорело шесть машинПроисшествия
В центре Киева произошло лобовое ДТП: появились фото и видео
В центре Киева произошло лобовое ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
В Припяти вандалы разрисовали стелу на въезде в город – фото
В Припяти вандалы разрисовали стелу на въезде в город – фотоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...