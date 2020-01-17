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В Киеве во дворе жилой высотки сгорела машина

17 января, 12:32

Инцидент произошел в ночь на 17 января

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве в ночь на пятницу, 17 января, на улице Закревского, 35 во дворе жилого дома сгорел ВАЗ-2108. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 00:47.

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"По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло во дворе 10-этажного жилого дома в автомобиле ВАЗ-2108. В 1:01 бойцы локализовали и в 1:16 – ликвидировали пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие", – говорится в сообщении.

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На месте работали 10 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на ходу загорелся мусоровоз на бульваре Перова. Спасателям пришлось разрезать машину.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев машина пожары

Источник: Сегодня

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