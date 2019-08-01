В Киеве во время обыска мужчина выпрыгнул с десятого этажа

В Киеве мужчина во время обыска его квартире, в ходе которого были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази, оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы в Facebook.
Мужчина скончался от полученных при падении травм.
"Санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу. Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон – и прыгнул с 10-го этажа. От полученной травмы он погиб", – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. О событии также уведомлены представители Государственного бюро расследований.
"Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска", – резюмировали в отделе коммуникации полиции Киева.
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