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В Киеве во время обыска мужчина выпрыгнул с десятого этажа

Сегодня, 22:13

В квартире мужчины нашли вещества, похожие на кокаин и экстази

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Киеве во время обыска мужчина выпрыгнул с десятого этажа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B Происшествия В квартире мужчины нашли вещества, похожие на кокаин и экстази

В Киеве мужчина во время обыска его квартире, в ходе которого были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази, оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы в Facebook.

Мужчина скончался от полученных при падении травм.

"Санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу. Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон – и прыгнул с 10-го этажа. От полученной травмы он погиб", – говорится в сообщении.

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На месте работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. О событии также уведомлены представители Государственного бюро расследований.

"Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска", – резюмировали в отделе коммуникации полиции Киева.

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Ранее во Львовемужчина в нетрезвом состоянии попал в полицейский участок  и там разделся перед патрульными.

А на Закарпатье пьяный священник полез в драку с копами.

Добавим, что ранее в Тернополе пенсионер пытался спуститься из окна по интернет-кабелю и погиб

Напомним, в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.

Ранее в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.

Также мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы.

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Киев полиция самоубийство выпал выпрыгнул

Источник: Сегодня

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