В Киеве во время пожара погибли мужчина и женщина (видео)

Спасателям пришлось вырезать дверь, чтобы попасть в квартиру, а там они увидели жуткую картину

/ Фото: Информатор

В Киеве продолжаются смертельные происшествия. На днях иностранец зарезал бывшую жену, а сегодня ночью в одной из жилых многоэтажек в результате пожара погибли два человека.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что пожар случился по адресу улица Лаврская, 4в. Квартира на третьем этаже полностью выгорела, а спасателям пришлось вырезать дверь, чтоб попасть туда. Когда спасатели попали в квартиру, они обнаружили в помещении тела мужчины и женщины. Предполагается, что они задохнулись от угарного газа.

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Фото: "Информатор"

Соседи рассказывают, что погибшие были супругами и за ними не было замечено вредных привычек, чтобы это как-то могло привести к возгоранию квартиры. Они были пенсионерами, но возраст не уточняется.

Также стало известно, что огонь не попал в соседние квартиры. Полиция устанавливает причину возгорания.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 сентября в Киеве вспыхнул мощный пожар на Гидропарке. возгорание произошло в 17:08 на острове Долобецкий в одноэтажном здании клуба – огнем было охвачено около 500 квадратных метров. Появились фото и видео пожара.

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