В Киеве водитель Audi снес забор возле посольства России
По предварительной информации, транспортное средство "подрезали"
Автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве утром в понедельник, 11 марта. Об этом сообщается в паблике "Киев Опертивный" в Facebook.
"На Воздухофлотском проспекте, вблизи посольства РФ, прямо в железный забор запарковался водитель Audi. Говорят, что "подрезали", детали устанавливаются", – говорится в сообщении.
Автомобиль в результате ДТП значительно поврежден, однако о состоянии водителя транспортного средства не сообщается.
Подробности инцидента выясняются.
Напомним, ранее в центре Киева водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в бетонную ограду. В результате пассажир Daewoo Nexia погиб на месте, а водителя со множеством травм карета скорой помощи доставила в больницу.
Также в столице произошло ДТП, которое едва не закончилось гибелью женщины. Водитель Daewoo Leganza не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где переходила дорогу киевлянка.
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