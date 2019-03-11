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В Киеве водитель Audi снес забор возле посольства России

Сегодня, 09:51

По предварительной информации, транспортное средство "подрезали"

Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель Audi снес забор возле посольства России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/612/3ff/5c86123ff11c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/612/3ff/5c86123ff11c8.jpg Происшествия По предварительной информации, транспортное средство "подрезали"

Автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве утром в понедельник, 11 марта. Об этом сообщается в паблике "Киев Опертивный" в Facebook.

"На Воздухофлотском проспекте, вблизи посольства РФ, прямо в железный забор запарковался водитель Audi. Говорят, что "подрезали", детали устанавливаются", – говорится в сообщении.

Автомобиль в результате ДТП значительно поврежден, однако о состоянии водителя транспортного средства не сообщается.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, ранее в центре Киева водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в бетонную ограду. В результате пассажир Daewoo Nexia погиб на месте, а водителя со множеством травм карета скорой помощи доставила в больницу.

Также в столице произошло ДТП, которое едва не закончилось гибелью женщины. Водитель Daewoo Leganza не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где переходила дорогу киевлянка.

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Тег Киев, ДТП, Audi, посольство России, Воздухофлотский проспект

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