В Киеве водитель Dacia устроил ДТП и оказался в больнице
Водитель выезжал с АЗС и пересек двойную сплошную линию
На проспекте Правды водитель автомобиля Dacia (AA5776EE) развернулся через двойную сплошную линию и столкнулся с Volkswagen (55105KT). Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Авария произошла на выезде с АЗС. По данным очевидцев, водитель не захотел проезжать лишних 100 метров до перекрестка со светофором. Совершая маневр, автомобиль Dacia столкнулся с машиной Volkswagen. К сожалению, водитель Dacia получил травмы и был госпитализирован.
Правоохранители отметили, что оба водителя были трезвыми. На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее в Патрульной полиции сообщили о том, что на протяжении 2018 года количество аварий на дорогах Украины снизилось на 12,7 тысяч. В том числе уменьшилось число погибших и пострадавших в результате ДТП. Однако за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
Кроме того, правоохранители рассказали, что аварийность в Киеве после новогодних праздников выросла. Так, за неделю с 14 по 20 января 2019 года в городе зафиксировано 793 дорожно-транспортных происшествий, в 33 авариях были пострадавшие. Для сравнения, на предыдущей неделе аварий было 561, их них в 18 были пострадавшие.
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