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В Киеве водитель Dacia устроил ДТП и оказался в больнице

Сегодня, 09:00

Водитель выезжал с АЗС и пересек двойную сплошную линию

В Киеве водитель Dacia устроил ДТП и оказался в больнице //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/962/3ce/5c49623cee7dc.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/962/3ce/5c49623cee7dc.jpg Происшествия Водитель выезжал с АЗС и пересек двойную сплошную линию

На проспекте Правды водитель автомобиля Dacia (AA5776EE) развернулся через двойную сплошную линию и столкнулся с Volkswagen (55105KT). Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Авария произошла на выезде с АЗС. По данным очевидцев, водитель не захотел проезжать лишних 100 метров до перекрестка со светофором. Совершая маневр, автомобиль Dacia столкнулся с машиной Volkswagen. К сожалению, водитель Dacia получил травмы и был госпитализирован.

Правоохранители отметили, что оба водителя были трезвыми. На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Патрульной полиции сообщили о том, что на протяжении 2018 года количество аварий на дорогах Украины снизилось на 12,7 тысяч. В том числе уменьшилось число погибших и пострадавших в результате ДТП. Однако за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

Кроме того, правоохранители рассказали, что аварийность в Киеве после новогодних праздников выросла. Так, за неделю с 14 по 20 января 2019 года в городе зафиксировано 793 дорожно-транспортных происшествий, в 33 авариях были пострадавшие. Для сравнения, на предыдущей неделе аварий было 561, их них в 18 были пострадавшие.

авария, ДТП, водитель, больница

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