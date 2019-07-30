В Киеве водитель фуры умер за рулем: автомобиль влетел в забор

В Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ДТП. Водитель грузовика во время движения умер прямо за рулем, и автомобиль протаранил забор, сообщает "Информатор".
Авария случилась 29 июля около 21:30 возле станции метро "Нивки". Как выяснилось, Mercedes двигался по проспекту в сторону центра. Когда водитель переехал мост на станции метро, ему стало плохо – грузовик влетел в забор.
На место вызвали медиков, но они лишь констатировали смерть мужчины. Водителю было 45 лет. Он работал водителем с наступления совершеннолетия. Причины смерти установит экспертиза.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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